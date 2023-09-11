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Juventus'a büyük şok: Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! Futbol kariyeri bitti mi?

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Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Juventus’a büyük şok: Paul Pogba’nın doping testi pozitif çıktı! Futbol kariyeri bitti mi?

Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Peki, 30 yaşındaki futbolcunun futbol kariyeri bitti mi? İşte detaylar...

Türkiye'de Galatasaray'a transfer ihtimali konuşulan oyuncuya doping testinden kötü haber geldi.

DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.

30 yaşındaki futbolcunun, bu maçta süre almamasına rağmen büyük bir ceza alabileceği kaydedildi.

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