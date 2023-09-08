TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇ SONUCU | 8 Eylül 2023 Türkiye - Ermenistan maçı kaç kaç bitti?
"Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan'ı ağırlıyor. Daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milli takım, bu kritik mücadelede galibiyet arayışında. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu ve futbolseverler heyecanla beklenen maçı takip edebilecekler.
"Türkiye Ermenistan maçı kaç kaç bitti?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun beşinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı ağırladı. İşte, Türkiye - Ermenistan maç sonucu...
D Grubu'nda lider durumda bulunan Milli Takım, 9 puanla zirvede yer alıyor ve bu kritik karşılaşmayı kazanarak büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye-Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlandı.
Türkiye 1-1 Ermenistan
EURO 2024 elemelerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Ermenistan ile karşılaştı. Milliler, Eskişehir'de oynanan maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ermenistan'ın golü 49. dakikada Dashyan'dan gelirken Türkiye 88'de Bertuğ ile beraberliği yakaladı.
Bu maçın ardından 10 puana ulaşan Milliler 5. maçlar sonunda liderliğini korudu.
MÜCADELEYİ İTALYAN HAKEM YÖNETECEK?
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU
Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım, ilk kez milli takımın aday kadrosuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ve 12 Eylül'de Belçika'nın Genk kentinde Cegeka Arena'da Japonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)
Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)
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