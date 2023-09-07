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1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF'den karar! Galatasaray'ın itirazı reddedildi

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Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF’den karar! Galatasaray’ın itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzeriden Tahkim Kurulu'nun kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir"

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