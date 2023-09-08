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Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Son dakika | Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig'deki 5'ten 18. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı. Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin tarihleri belli oldu.

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