CANLI | Türkiye-Ermenistan (CANLI ANLATIM) Milliler grupta kritik sınavda...

KUNTZ'LA 19'DA 12

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Kuntz yönetiminde 19. maçına çıkacak milliler, 18 maçın 12'sini kazandı, 4 yenilgi aldı.

DİĞER MAÇ HIRVATİSTAN-LETONYA

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak.

Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.