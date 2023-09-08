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CANLI | Türkiye-Ermenistan (CANLI ANLATIM) Milliler grupta kritik sınavda...

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Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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CANLI | Türkiye-Ermenistan CANLI ANLATIM Milliler grupta kritik sınavda...

A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'de EURO 2024 D Grubu 5. maçında rakibi Ermenistan'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı Eskişehir'de konuk edecek.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Kazımcan, Salih, Orkun, Hakan, Kerem, Cengiz, Barış

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Dashyan, Tiknizyan, Briasco, Ranos

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

KUNTZ'LA 19'DA 12

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Kuntz yönetiminde 19. maçına çıkacak milliler, 18 maçın 12'sini kazandı, 4 yenilgi aldı.

DİĞER MAÇ HIRVATİSTAN-LETONYA

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak.

Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR

A Milli Futbol Takımımız'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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