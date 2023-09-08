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Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi! Milli yıldız için kiralama teklifi...

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Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Galatasaray’dan Zeki Çelik hamlesi! Milli yıldız için kiralama teklifi...

Galatasaray transferin son günleri yaklaşırken İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı. Çelik'i kiralamak isteyen sarı kırmızılılar, bu sezon sadece 1 maçta 70 dakika şans bulabildi.

Ses getiren takviyeler gerçekleştiren ve Leo Dubois'nın yerine bir oyuncu arayışına giren Galatasaray, İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Cimbom'un 26 yaşındaki futbolcu için yeni bir girişim yaptığı ortaya çıktı.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da üçüncü tercih durumuna düşen Zeki Çelik için İtalyan deviyle yeni bir görüşme yapan Galatasaray, kiralama teklifini sundu. Ancak; Zeki Çelik'in Cimbom'da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alamaması ve Sacha Boey'un ardında yedek bekleyecek olması nedeniyle bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi. 10 milyon Euro güncel değeri olan ve hem sağ bek hem de açıkta oynayabilen yıldız oyuncunun kontratı 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

27 GOLLÜK KATKI YAPTI

Geçen sezon Roma'da 38 maçta 2 asist kaydeden Zeki Çelik, bu sezon sadece 1 maçta 70 dakika şans bulabildi. Bursaspor'da oynadıktan sonra İstanbulspor'da parlayan ve Fransız ekibi Lille'de şampiyonluk da yaşayan Çelik, profesyonel futbol kariyerinde toplamda 282 maça çıktı ve 11 gol, 16 asistlik katkı sağladı. Zeki Çelik, 2019 yılında 20 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

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