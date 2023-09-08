Galatasaray’dan Zeki Çelik hamlesi! Milli yıldız için kiralama teklifi...

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR



Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da üçüncü tercih durumuna düşen Zeki Çelik için İtalyan deviyle yeni bir görüşme yapan Galatasaray, kiralama teklifini sundu. Ancak; Zeki Çelik'in Cimbom'da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alamaması ve Sacha Boey'un ardında yedek bekleyecek olması nedeniyle bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi. 10 milyon Euro güncel değeri olan ve hem sağ bek hem de açıkta oynayabilen yıldız oyuncunun kontratı 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.