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Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? EURO 2024 Şampiyonası Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı nerede, hangi statta??

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? EURO 2024 Şampiyonası Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı nerede, hangi statta??

"Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye-Ermenistan milli maçının detaylarını araştırıyor. İşte, 2023 milli maç tarihi....

"Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. İtalyan hakem Daniele Orsato liderliğinde oynanacak olan milli maç hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, maçın ayrıntıları...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Elemelerinde D Grubu'nda oynanacak Türkiye Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'de başlayacak.

A Milli Takımın grup müsabakası TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE PUAN DURUMU

Galler'i mağlup eden Milli Takım, grupta puanını 9'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Puan Durumu

1- Türkiye: 9 puan

2- Ermenistan: 6 puan

3- Hırvatistan: 4 puan

4- Galler: 4 puan

5- Letonya: 0 puan

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

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