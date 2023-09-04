Melissa Vargas'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nasıl oldu? Başkan Erdoğan detayı dikkat çekti | Sırbistan'a yüzyılın çalımı
Filenin Sultanları,2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek tarih yazdı ve şampiyon oldu. Melissa Vargas gösterdiği muhteşem performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Herkes yıldız ismin hayat hikayesini ve nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın çabalarıyla ay-yıldızlı formayı seçen yıldız isimin hayat hikayesi herkesi mest etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları'nın en önemli isimlerinden birisi olan Melissa Vargas, gösterdiği performans ile adından söz ettiren ettirdi.
Peki Vargas kimdir? Melissa Vargas nasıl Türk oldu? İşte 'Uçan Malatyalının' bilinmeyen hikayesi.
8 YAŞINDA VOLEYBOLA BAŞLADI, 12 YAŞINDA MİLLİ OLDU
16 Ekim 1999 tarihinde Küba Cienfuegos'ta doğan Melissa Vargas, voleybola 8 yaşında başladı. Okul takımında oynayan Vargas, küçük yaşta yeteneğiyle dikkat çekti. Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, Küba Milli Takım formasını 12 yaşında sırtına geçirdi.
KÜBA SADECE POLONYA, ÇEKYA VE RUSYA'YA İZİN VERDİ
Yeteneği ile beğeni toplayan Melissa Vargas'ın dünya takımlarına açılması da zordu. Ülkesi Küba'nın kurallarına göre transfer görüşmesi yapabileceği ülkeler kısıtlanırken Vargas'ın yalnızca Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerin takımlarıyla görüşmesine izin verildi.
AGEL PROSTEJOV'A TRANSFER OLDU, ECZACIBAŞI'NA 32 SAYI ATTI
Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı. Melissa Vargas, 16 yaşındayken ülkemizin önemli kulüplerinden Eczacıbaşı'na karşı forma giydi. Vargas, o maçta 32 sayı kaydederek geleceğin önemli voleybolcularından biri olacağını gösterdi.
SAKATLANDI, KÜBA'YA DÖNDÜ
Voleybol kariyerini Çekya'da sürdüren Melissa Vargas, bir sakatlık yaşadı. Tedavi amacıyla ülkesi Küba'ya dönen yıldız voleybolcu, Küba Devleti'nin sunduğu koşulları yetersiz bularak burada özel bir klinikte tedavi olmak istedi.
"ÜLKESİNE KARŞI HAKARET" GEREKÇESİYLE 4 YIL MEN EDİLDİ
Melissa Vargas'ın bu tutumunu Küba Federasyonu, "ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavır" olarak değerlendirdi ve bu gerekçeyle 2017'de milli takımdan 4 yıllığına men edildi.
İSVEÇRE'DEN KAÇTI, TÜRKİYE'YE SIĞINDI
İsviçre'ye kaçtı. Sonra Türkiye'ye sığındı. Vatandaş yapıldı. Ve dünya şampiyonluğuna giden yolu anlattı: Annemin arkadaşı Gurur Akgün, elimden tuttu. Her şeyim oldu.
DİPTEN ZİRVEYE
Milli voleybolcumuz Vargas, Milletler Ligi'ndeki performansıyla ülkemize altın madalya kazandırdı. 23 yaşındaki voleybolcu, büyük bir mücadele vererek adını zirveye yazdırdı.
Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Vargas, sonrasında Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.
O sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi. 2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti.
Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu Milletler Ligi'ne yetişti ve sahada fırtınalar estirdi.
MELİSSA VARGAS TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI NASIL OLDU?
Melissa Vargas'ı Sırbistan Milli Takımı da kadrosuna dahil etmek istiyordu. Bu nedenle Sırbistan'da vatandaşlık verme konusunda bazı adımlar atmıştı. Ancak Vargas Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı seçti. 2018 yılında tam Sırbistan devreye girmişken ve resmi işler tamamlanmak üzereyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gayretleriyle Melissa Vargas ay-yıldızlı formamıza kazandırıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DETAYI
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Fenerbahçe Opet'in Kübalı oyuncusu Melissa Teresa Vargas Abreu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı ve 10 Nisan 2021 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etti.
Melissa Vargas; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu söyledi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, voleybolun destekçisi olduğunu ve her zaman voleybola destek vereceğini söyledi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Türk sporuna verdiği eşsiz destekler için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Tören, Melissa Vargas'ın Başkan Erdoğan'a kendi adının yazılı olduğu 5 numaralı A Milli Takım formasını takdim etmesiyle sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Opet'in Kübalı oyuncusu Melissa Vargas'ın Türk vatandaşlığı almasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Uzun süredir uğraştığımız bir konuydu. Son 3 sezondur ülkemizde başarıyla forma giyen Melissa Vargas'ı Türk vatandaşı yapmış olduk. Türk voleybolu ve Türk sporu adına hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız da konuyu ilettiğimiz andan itibaren bizlerle çok yakından ilgilendi. Kendisine, Türk voleyboluna verdiği büyük destek için her zaman olduğu gibi sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.
'MALATYA'DAN SELAMLAR'
Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, saha içinde başarısı kadar saha dışındaki sıcakkanlılığıyla da öne çıkıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a çok saygı duyan Vargas, bu sebeple memleketinin de hep Malatya olduğunu söylüyor. Hatta sosyal medyada sıkça yer alan 'Öncelikle kayısı diyarı Malatya'dan selamlar' diyerek dikkat çekiyor, yüzleri güldürüyor.
EN İYİSİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonluğunda çok önemli katkısı olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu yani MVP'si seçildi. Vargas aynı zamanda 'En iyi pasör çaprazı' ödülüne de layık görüldü. Öte yandan Rüya Takım'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan toplamda 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi.
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