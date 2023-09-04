Melissa Vargas’ın bilinmeyen hayat hikayesi! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nasıl oldu? Başkan Erdoğan detayı dikkat çekti | Sırbistan’a yüzyılın çalımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, voleybolun destekçisi olduğunu ve her zaman voleybola destek vereceğini söyledi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Türk sporuna verdiği eşsiz destekler için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Tören, Melissa Vargas'ın Başkan Erdoğan'a kendi adının yazılı olduğu 5 numaralı A Milli Takım formasını takdim etmesiyle sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Opet'in Kübalı oyuncusu Melissa Vargas'ın Türk vatandaşlığı almasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Uzun süredir uğraştığımız bir konuydu. Son 3 sezondur ülkemizde başarıyla forma giyen Melissa Vargas'ı Türk vatandaşı yapmış olduk. Türk voleybolu ve Türk sporu adına hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız da konuyu ilettiğimiz andan itibaren bizlerle çok yakından ilgilendi. Kendisine, Türk voleyboluna verdiği büyük destek için her zaman olduğu gibi sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.