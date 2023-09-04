Transfer sezonu bitiş tarihi 2023-2024 | Süper Lig transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitecek?

Süper Lig'in heyecanla beklenen yaz transfer sezonu, kulüplerin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü bir döneme tanıklık ediyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunun sona ermesiyle birlikte 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi, futbolseverlerin ve kulüplerin büyük ilgisini çekiyor. Yeni yetenekleri kadrolarına katarak güçlenmeye çalışan kulüpler için son günler yaklaşıyor. Bu dönemin sona eriş tarihi, futbol camiasında büyük bir merak konusu haline geldi.