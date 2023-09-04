Transfer sezonu bitiş tarihi 2023-2024 | Süper Lig transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitecek?
Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte futbol dünyasında transfer hareketliliği başladı. 2023-2024 yaz transfer sezonu, takımların kadrolarını güçlendirmek ve eksikliklerini gidermek için önemli bir fırsat sunuyor. Süper Lig kulüpleri, yeni oyuncuları bünyelerine katarken, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada başarı elde etmeyi hedefliyorlar.Bu heyecan verici dönemin ise ne zaman sonra ereceği merak ediliyor.
Süper Lig'in heyecanla beklenen yaz transfer sezonu, kulüplerin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü bir döneme tanıklık ediyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunun sona ermesiyle birlikte 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi, futbolseverlerin ve kulüplerin büyük ilgisini çekiyor. Yeni yetenekleri kadrolarına katarak güçlenmeye çalışan kulüpler için son günler yaklaşıyor. Bu dönemin sona eriş tarihi, futbol camiasında büyük bir merak konusu haline geldi.
2023-2024 SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
UEFA ise kadro bildirme tarihini 5 Eylül olarak belirledi.
İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'de başta olmak üzere Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de sonlanacak. Yıldız isimlerin imza attığı Suudi Arabistan'da ise transfer süreci 20 Eylül'de tamamlanacak.
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