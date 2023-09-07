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Milliler Ermenistan karşısında! Hedef liderliği sürdürmek

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Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Milliler Ermenistan karşısında! Hedef liderliği sürdürmek

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor.

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