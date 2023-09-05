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Trabzonspor'un gözü Batista Mendy üzerinde!

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Trabzonspor’un gözü Batista Mendy üzerinde!

Trabzonspor, Angers kulübünün ardından 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla da her konuda anlaşma sağladı. Batista Mendy sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere kısa süre içinde Türkiye’ye gelecek.

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