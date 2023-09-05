Galatasaray’da Berkay Özcan hamlesi! Orta saha için sürpriz takas teklifi...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı başladı. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu da birçok dünya yıldızıyla güçlendirdi.

Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Tete gibi isimleri transfer eden Aslan, son bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.