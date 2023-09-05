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Galatasaray'da Berkay Özcan hamlesi! Orta saha için sürpriz takas teklifi...

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Galatasaray’da Berkay Özcan hamlesi! Orta saha için sürpriz takas teklifi...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi için transferlerini tamamlarken lig için son girişimlerini sürdürüyor. Aslan Başakşehir forması giyen Berkay Özcan için devreye girerken, Dubois'in takasta teklif edileceği belirtildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı başladı. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu da birçok dünya yıldızıyla güçlendirdi.

Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Tete gibi isimleri transfer eden Aslan, son bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

SIRADA SÜRPRİZ TAKAS

Başakşehir ve Galatasaray, Berkay Özcan ile Leo Dubois takası için görüşmelere başladı. İstanbul takımları, transfer görüşmelerinde ilerleme sağlarken Okan Buruk'un da Berkay Özcan'ı çok istediği biliniyordu. Geçtiğimiz sezon başında da oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, bonservis talep eden Başakşehir'i ikna edememişti.

Ndombele ve Sanchez transferlerinin ardından yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Leo Dubois'i göndermek istiyor.



ROTASYONU DA GÜÇLENDİRECEK

Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenirken Galatasaray, bu şekilde yerli rotasyonunu da güçlendirecek.

Almanya doğumlu 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Stuttgart forması altında başlamıştı. Kısa süre içinde Bundesliga'da dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusu, ilk olarak 2019 yılında kiralık olarak Başakşehir'e katıldı.

Süper Lig ekibi, tam 1 sezon sonra 2.5 milyon Euro bonservisle transfer edildi. Başakşehir formasıyla tam 164 resmi maçta forma giyen milli oyuncu, 9 gol ve 8 asistle oynadı.

25 yaşındaki orta saha, 7 kez A Milli Takım forması giydi. Berkay Özcan'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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