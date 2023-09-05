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Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer 2023? Brawl Stars ne zaman açılacak?

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Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer 2023? Brawl Stars ne zaman açılacak?

"Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2017 yılında piyasaya sürülen gerçek zamanlı strateji oyunu Brawl Stars'ın bakım molasına girmesinin ardından popüler oyunun kullanıcıları bakım molasının ne kadar süreceğini merak ediyor.

"Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer 2023? Brawl Stars ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevrimiçi çok oyunculu savaş arena oyunu Brawl Stars'ın bakım molasına girmesiyle beraber oyuncular bakım molasının ne zaman biteceğini ve ne kadar süreceğini merak ediyor.

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTER?

Brawl Stars bakım molasının ne zaman biteceğine dair bir açıklama gelmese de bakım molası genellikle 1 ila 4 saat arası sürmektedir. Her saat başı oyuna girerek Brawl Stars bakım molasının bitip bitmediğini kontrol edebilirsiniz.

Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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