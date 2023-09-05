"Brawl Stars bakım molası ne kadar sürer 2023? Brawl Stars ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevrimiçi çok oyunculu savaş arena oyunu Brawl Stars'ın bakım molasına girmesiyle beraber oyuncular bakım molasının ne zaman biteceğini ve ne kadar süreceğini merak ediyor.