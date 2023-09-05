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Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'nin geliş saati belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Son dakika | Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly’nin geliş saati belli oldu

Son dakika haberi...Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'yi taşıyan uçak, bugün saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na inecek.

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