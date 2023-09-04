Tüm ülkelere vizeyi kaldırma kararı! Dünyayı şaşırtan karar! Kenya resmen duyurdu...

TÜM VİZELERİ KALDIRMAYI PLANLIYORUZ

Ruto, ülkesinin tüm insanlığın evi olduğunu belirterek, "Birkaç ay içinde, tüm vizeleri kaldırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı. Göreve geldiğinden bu yana çok sayıda ülkeyle vizeyi kaldıran Ruto, daha önce tüm Afrikalılara vize muafiyeti vereceğini açıklamıştı.