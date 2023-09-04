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Trabzonspor eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Berat Ayberk Özdemir yeniden bordo mavililerde...

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Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Trabzonspor eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Berat Ayberk Özdemir yeniden bordo mavililerde...

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor eski oyuncularından Berat Ayberk Özdemir'in transferini KAP'a bildirdi. Bordo Mavililer bu transfer için bir ücret ödemeyecek. İşte detaylar...

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