Galatasaray’da Matias Vecino belirsizliği! İstanbul’a gelecekti uçuşu iptal mi edildi?

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ciddi bir hareketlilik yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transferle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Kısa süre içerisinde "Vecinoİstemiyoruz" etkiketi gündemin ilk sıralarına yerleşirken 200 binden fazla paylaşım yapılması dikkat çekti.