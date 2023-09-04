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Galatasaray'da Matias Vecino belirsizliği! İstanbul'a gelecekti uçuşu iptal mi edildi?

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Giriş Tarihi: 04.09.2023
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Galatasaray’da Matias Vecino belirsizliği! İstanbul’a gelecekti uçuşu iptal mi edildi?

Transfer döneminde artık sayılı saatlere girilirken, Galatasaray, orta saha bölgesi için Matias Vecino ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Vecino haberleri sonrası sosyal medyada ciddi bir hareketlilik yaşandı. Taraftarın olumsuz yorumları gündem olurken Uruguaylı oyuncunun, İstanbul'a yapacağı uçuşu iptal edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

VECINO İLE ANLAŞMA

Geçtiğimiz gece Galatasaray'ın, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Matias Vecino'nun transferini bitirdiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ciddi bir hareketlilik yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transferle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Kısa süre içerisinde "Vecinoİstemiyoruz" etkiketi gündemin ilk sıralarına yerleşirken 200 binden fazla paylaşım yapılması dikkat çekti.

İTALYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İtalya basını Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'a satışına ilişkin bir durum olmadığını duyurdu. İtalyan temsilcisinin, Galatasaray ile yapılan bir anlaşmanın olmadığını açıkladığı ifade edildi.

UÇUŞU İPTAL EDİLDİ

Sabahın ilk saatlerinde ise Vecino için planlanan uçuşun iptal olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Matias Vecino'yu getirmek için kiraladığı özel jetin, İtalya'ya gitmekten vazgeçtiği ve yeni rotasını İngiltere olarak güncellediği belirtildi.

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