Galatasaray'da Matias Vecino belirsizliği! İstanbul'a gelecekti uçuşu iptal mi edildi?
Transfer döneminde artık sayılı saatlere girilirken, Galatasaray, orta saha bölgesi için Matias Vecino ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Vecino haberleri sonrası sosyal medyada ciddi bir hareketlilik yaşandı. Taraftarın olumsuz yorumları gündem olurken Uruguaylı oyuncunun, İstanbul'a yapacağı uçuşu iptal edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
VECINO İLE ANLAŞMA
Geçtiğimiz gece Galatasaray'ın, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Matias Vecino'nun transferini bitirdiği ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYA KARIŞTI
Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ciddi bir hareketlilik yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transferle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Kısa süre içerisinde "Vecinoİstemiyoruz" etkiketi gündemin ilk sıralarına yerleşirken 200 binden fazla paylaşım yapılması dikkat çekti.
UÇUŞU İPTAL EDİLDİ
Sabahın ilk saatlerinde ise Vecino için planlanan uçuşun iptal olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın Matias Vecino'yu getirmek için kiraladığı özel jetin, İtalya'ya gitmekten vazgeçtiği ve yeni rotasını İngiltere olarak güncellediği belirtildi.
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