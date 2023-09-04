04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Merakla beklenen isim yola çıkıyor! Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Matias Vecino İstanbul'a geliyor...

Merakla beklenen isim yola çıkıyor! Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Matias Vecino İstanbul'a geliyor...

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
ABONE OL
Merakla beklenen isim yola çıkıyor! Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Matias Vecino İstanbul’a geliyor...

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA