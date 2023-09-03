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Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın uzun süredir istediği yıldız Sevilla yolcusu...

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Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Sergio Ramos’un yeni takımı belli oldu! Galatasaray’ın uzun süredir istediği yıldız Sevilla yolcusu...

Adı uzun süre Galatasaray ile anılan dünyanın sayılı stoperleri arasında yer alan İspanyol yıldız Sergio Ramos Sevilla ile anlaşma sağlandı. İspanyol basınına göre transfer kısa sürede açıklanacak. İşte detaylar...

Adı Galatasaray ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Sergio Ramos için yeni bir iddia geldi. AS'ta yer alan habere göre; İspanyol ekibi Sevilla, boşta olan Sergio Ramos için devreye girdi.

SERGIO RAMOS TRANSFERİ TAMAM

LaLiga ekibinin oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın tamamlandığı belirtildi. İspanyol basını transferin bittiğini duyurdu.



BOŞTAKİ OYUNCULAR ALINABİLİYOR

İspanya'da transfer dönemi sona erse de boşta olan oyuncular belli bir süreye kadar transfer edilebiliyor. Oyuncu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Arabistan ekibi Al-Ittihad da ilgileniyordu.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain'de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.

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