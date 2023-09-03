Sergio Ramos’un yeni takımı belli oldu! Galatasaray’ın uzun süredir istediği yıldız Sevilla yolcusu...





BOŞTAKİ OYUNCULAR ALINABİLİYOR



İspanya'da transfer dönemi sona erse de boşta olan oyuncular belli bir süreye kadar transfer edilebiliyor. Oyuncu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Arabistan ekibi Al-Ittihad da ilgileniyordu.