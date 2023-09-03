Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
"Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşılaşacak. İşte, büyük final için detaylar...
"Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak. İşte, detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN KADIN VOLEYBOL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
3 Eylül Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Türkiye - Sırbistan maçı TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.
Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.
Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.
Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.
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- Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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