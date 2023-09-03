Davinson Sanchez Galatasaray’a mı geliyor? Okan Buruk maç sonunda duyurdu





"DAVİNSON SANCHEZ'DEN HABERİM YOK"



"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor."