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Davinson Sanchez Galatasaray'a mı geliyor? Okan Buruk maç sonunda duyurdu

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Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Davinson Sanchez Galatasaray’a mı geliyor? Okan Buruk maç sonunda duyurdu

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonunda Davinson Sanchez transferi iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ DÖNECEĞİZ"

İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık. ligde. Aradan daha iyi döneceğiz.



"DAVİNSON SANCHEZ'DEN HABERİM YOK"

"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor."



"OLİVEİRA'NIN İKİ GÜN ÖNCE KASIĞINDA AĞRI OLDU"

"Sergio Oliveira'nın iki gün önce kasığında ağrı oldu. Dün konuştuk ve zorlamaya gerek olmadığını düşündük. Buraya getirmeyi düşünmedik. Şampiyonlar Ligi'nden bütçe gelecek. Bunu transferde kullanacağız."

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