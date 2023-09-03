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Trabzonspor yeni golcüsünü Premier Lig'de buldu

SPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Trabzonspor yeni golcüsünü Premier Lig’de buldu

Uzun süre uğraştığı Petkovic’i ikna edemediği için rotasını farklı yıldızlara çeviren Trabzonspor, Premier Lig ekibinin yıldız golcüsüyle her konuda el sıkıştı. Oyuncunun kulübüyle görüşmeler de olumlu gidiyor. Transferin bu hafta içerisinde bitmesi bekleniyor.

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