TRT1 CANLI İZLE | 03 Eylül Türkiye Sırbistan MAÇI! Filenin Sultanları final maçı kesintisiz, Full HD, donmadan, canlı seyret!
Filenin Sultanları, heyecan dolu bir yarı final mücadelesinde İtalya'ya karşı büyük bir geri dönüş yaparak finale yükseldi. Şimdi ise Sırbistan ile karşı karşıya gelme fırsatını elde ettiler. Bu kritik karşılaşma, Belçika'nın başkenti Brüksel'de saat 21.00'de başlayacak. Milli takımımızın bu büyük final mücadelesi, spor severlerin heyecanını doruklara taşıyacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için detayları haberimizde...
Filenin Sultanları, muhteşem bir performans sergileyerek İtalya karşısında geri dönüş yaparak finale yükseldi. Şimdi ise Sırbistan ile unutulmaz bir mücadeleye çıkma şansını elde ettiler. Bu heyecan dolu final, Belçika'nın başkenti Brüksel'de saat 21.00'de başlayacak. Sporseverler, Türk voleybolunun bu büyük anına tanıklık etmek için sabırsızlanıyorlar.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
YARI FİNALDE İTALYA'YI DEVİRDİK
Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.
Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.
SIRBİSTAN'IN MACERASI
Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.
2019 TÜRKİYE'NİN RÖVANŞI
Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019 yılında Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'de düzenlendi. Başkent Ankara'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya'yı, Sırbistan da İtalya'yı yenerek finale kaldı.
Finalde Türkiye'yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazandı.
Olimpiyat Oyunları'nda ikincilik ve üçüncülüğü olan Sırbistan'ın dünya şampiyonalarında 2 altın, 1 bronzu, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.
SIRBİSTAN GUİDETTİ YÖNETİMİNDE PARKEYE ÇIKACAK
Avrupa Şampiyonası'na 2019 yılında ev sahipliği yapan Türkiye'nin başantrenörlüğünü İtalyan Giovanni Guidetti yapıyordu. Zoran Terzic'in çalıştırdığı Sırbistan, Ankara'daki final karşılaşmasında Guidetti yönetimindeki Türkiye'yi 3-2 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı.
Sırbistan, Brüksel'de yarın oynanacak finalde parkeye Guidetti yönetiminde çıkacak. Filenin Sultanları ise eksik tek madalyası altına, Sırbistan'ı daha önce dünya şampiyonu yapan İtalyan Daniele Santarelli ile ulaşmaya çalışacak. Guidetti, kulüp kariyerinde Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ı çalıştırmaya devam ediyor.
SANTARELLİ, "2'DE 2" YAPABİLİR
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.
Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.
Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.
Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan İtalyan başantrenör, Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda altınla yazılmış ilk başarısını kariyerine eklemeye çalışacak.
Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.
TEK ALTIN EKSİK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.
Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden "Filenin Sultanları", bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "1" numara olarak katıldığı Belçika'daki organizasyonda da altın almaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
Türkiye, FIVB ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer alıyor.
ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET
"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor.FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı galip bitirdi. Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MKE Ankaragücü-Fenerbahçe İZLE | 03 Eylül MKE Ankaragücü-FB maçı canlı, kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz izleme ekranı!
- Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş
- BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maç sonucu
- Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
- Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!
- Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...
- Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...
- Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...
- Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...
- MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...