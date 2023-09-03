MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maç sonucu | 03 Eylül MKE Ankaragücü-FB maçı kaç kaç bitti?

SARI-KANARYA LİDERLİĞİ İSTİYOR

Başkant'ten 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 8 maçı da kazandı. Ankaragücünü de yenerek lige zirvede devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşma öncesi son yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımına yaptırdığı son taktik çalışması başarılı olursa Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderliği eline alacak. Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek olan Kartal, kadrosunu rotasyonlu kullanarak sakatlıkların önüne geçmek ve takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor.