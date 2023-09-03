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Süper Lig maçında sağanak engeli! Samsunspor-İstanbulspor maçı 12.dakikada durmak zorunda kaldı

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Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Süper Lig maçında sağanak engeli! Samsunspor-İstanbulspor maçı 12.dakikada durmak zorunda kaldı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maçta etkili olan sağanak yağış nedeniyle karşılaşma durdu. Hakem Burak Şeker yapılan çalışmaların ardından topun zeminde sekmemesi nedeniyle karşılaşmayı erteledi. Maçın ne zaman oynanacağı ise henüz açıklanmadı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı.

ZEMİNDE TOP SEKMEDİ

Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12'nci dakikada durdu. Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker topu bir kaç kez havaya attı. Top yerde sekmeyinde iki takım teknik direktörü ile görüştü.

YAĞIŞ NEDENİYLE MAÇ ERTELENDİ

İki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına giderken saha temizleme işlemleri başlatıldı. Yağışın devam ettiği Samsun'da mücadeleye devam edemedi ve karşılaşma ertelendi.

Ayrıntılar geliyor...

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