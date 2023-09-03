Süper Lig maçında sağanak engeli! Samsunspor-İstanbulspor maçı 12.dakikada durmak zorunda kaldı

ZEMİNDE TOP SEKMEDİ

Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12'nci dakikada durdu. Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker topu bir kaç kez havaya attı. Top yerde sekmeyinde iki takım teknik direktörü ile görüştü.