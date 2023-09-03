Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
"Milli ara ne zaman, bu hafta mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig’de milli ara başlıyor. 2023-2024 Trendyol Süper Lig A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası maçları sebebiyle araya giriyor. Milli maç arası ne zaman? sorusu da binlerce sporsever tarafından merak ediliyor. İşte maç takvimi...
"Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 mücadelesi devam ediyor. 2023-2024 Trendyol Süper Lig bu sebeple milli takım arasına giriyor. Millilerimiz EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele edecek. İşte detaylar...
MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN, BU HAFTA MI?
Süper Lig'de milli maç arası bu hafta başlıyor. Trendyol Süper Lig 4. haftanın karşılaşmaların ardından lige 11 günlüğüne ara verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Türkiye 8 Eylül Cuma Günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
53 üye federasyonun millî takımları, toplamda 10 farklı grupta mücadele ediyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanıyor. Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılıyor olacak.
Finallerde yer alacak 24 takımın üçü, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamalarına göre belirlenecek 12 takımın oynayacağı play-off turunun ardından belli olacak.
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- Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
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