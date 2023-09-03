"Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 mücadelesi devam ediyor. 2023-2024 Trendyol Süper Lig bu sebeple milli takım arasına giriyor. Millilerimiz EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele edecek. İşte detaylar...