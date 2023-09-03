Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Başakşehir Emre Belözoğlu'yla yolları ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada "Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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