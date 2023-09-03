BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maç sonucu
Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Şenol Güneş'in öğrencileri, bu kritik maçta sahadan galip ayrılarak üst sıralarda kendine yer bulmayı hedefliyor. Heyecan dolu maçın sona ermesinin ardından BJK-Sivasspor maç sonucu araştırılmaya başlandı. İşte detayları...
Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Şenol Güneş'in öğrencileri, bu kritik maçta sahadan galip ayrılarak üst sıralarda kendine yer bulmayı hedefliyor. Heyecan dolu maçın sona ermesinin ardından BJK-Sivasspor maç sonucu araştırılmaya başlandı. İşte detayları...
Siyah beyazlılar kritik maçta Colley ve Rashica'nın attığı gollerle rakibi Sivasspor'u 2-0'lık skorla geçerek milli ara öncesi moral buldu. .
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı olarak BeIN Sports'ta ekrana gelecek.
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İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar.
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj.
KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK
Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.
KARA KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE
İlk maçta Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlı takım, 2. haftadaki tartışmalı mücadelede Pendikspor ile berabere kalmıştı. Sezonun başlarında puan kaybı istemeyen Kara Kartallar, taraftarının da desteğiyle Sivasspor virajını kayıpsız geçerek Avrupa'dan sonra ligde de yoluna dolu dizgin devam etmek amacında.
İKİ TAKIM ARASINDA 35.KARŞILAŞMA
İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızıbeyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdiler.
SON MAĞLUBİYET SİVAS'A
Beşiktaş, Süper Lig'deki son mağlubiyetini Sivasspor'a karşı aldı. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı rakibine 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
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- BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR maçı kaç kaç bitti? 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maç sonucu
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