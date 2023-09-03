CANLI | Beşiktaş-Sivasspor (CANLI ANLATIM) Kara Kartal evinde 3 puan peşinde...

KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.