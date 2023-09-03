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CANLI | Beşiktaş-Sivasspor (CANLI ANLATIM) Kara Kartal evinde 3 puan peşinde...

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Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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CANLI | Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM Kara Kartal evinde 3 puan peşinde...

Süper Lig'in 4. haftasında ligde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarda Daniel Amartey ve Arthur Masuaku sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Dolmabahçe'deki evinde Sivasspor'u konuk edecek.

KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar.

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj.

KARA KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE

İlk maçta Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlı takım, 2. haftadaki tartışmalı mücadelede Pendikspor ile berabere kalmıştı. Sezonun başlarında puan kaybı istemeyen Kara Kartallar, taraftarının da desteğiyle Sivasspor virajını kayıpsız geçerek Avrupa'dan sonra ligde de yoluna dolu dizgin devam etmek amacında.

İKİ TAKIM ARASINDA 35.KARŞILAŞMA

İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızıbeyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdiler.

SON MAĞLUBİYET SİVAS'A

Beşiktaş, Süper Lig'deki son mağlubiyetini Sivasspor'a karşı aldı. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı rakibine 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Beşiktaş-Sivasspor maçı 19.15’te BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI 19.15'TE

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