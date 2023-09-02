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Başakşehir 3 maçta da gol atamadı! Bir mağlubiyet daha! Başakşehir 0-1 Konyaspor

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Başakşehir 3 maçta da gol atamadı! Bir mağlubiyet daha! Başakşehir 0-1 Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların golü Cikalleshi'den gelirken Başakşehir'de Ousseynou Ba kırmızı kart gördü.

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