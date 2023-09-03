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CANLI | Ankaragücü-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Sarı Kanarya Ankara'da galibiyet peşinde

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Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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CANLI | Ankaragücü-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Sarı Kanarya Ankara’da galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Karşılaşmadan 3 puan alarak zirveyi görmek isteyen sarı lacivertilerde Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor ve Lincoln Henrique sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. İşte Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın muhtemel 11'i... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'e iddialı giriş yapan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sahaya 3 eksik ile çıkacak olan Fenerbahçe'nin hedefi Konferans Lig'inde mücadele ederken Süper Lig'te 9 puanı alıp zirveye adını yazdırmak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah, Radakovic, Mert Çetin, Alper, Efkan, Djokanovic, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Cengiz, Tadic, Dzeko

HAKEM ARDA KARDEŞLER

Sezonda oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Ankara'dan da coşkuyla ayrılmak istiyor. Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması Arda Kardeşler'in düdüğüyle Ankara'daki Eryaman stadında gerçekleşecek.

SARI-KANARYA LİDERLİĞİ İSTİYOR

Başkant'ten 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 8 maçı da kazandı. Ankaragücünü de yenerek lige zirvede devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşma öncesi son yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımına yaptırdığı son taktik çalışması başarılı olursa Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderliği eline alacak. Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek olan Kartal, kadrosunu rotasyonlu kullanarak sakatlıkların önüne geçmek ve takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor.

LİGTE BİR MAÇI EKSİK

Ligin 3. haftasında Başakşehir maçı ertelenen Fenerbahçe ilk iki karşılaşmayı kazanmıştı. Bugün Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde rakiplerinin önüne geçerek ligte bir numara olacak. Bu durumda 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunu Çaykur Rize'den devralacak.

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