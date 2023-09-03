CANLI | Ankaragücü-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Sarı Kanarya Ankara'da galibiyet peşinde

Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşma öncesi son yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımına yaptırdığı son taktik çalışması başarılı olursa Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderliği eline alacak. Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek olan Kartal, kadrosunu rotasyonlu kullanarak sakatlıkların önüne geçmek ve takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor.