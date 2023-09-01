"Türkiye voleybol final rakibi kim oldu, belli oldu mu? Türkiye voleybol final maçı ne zaman oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Peki, Türkiye voleybol final rakibi kim oldu, belli oldu mu? Türkiye voleybol final maçı ne zaman oynanacak?