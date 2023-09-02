FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI 2023 | Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?





Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.