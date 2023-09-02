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FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI 2023 | Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI 2023 | Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

"Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milli Kadın Voleybol takımımız, büyük bir heyecanla beklenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finaline yükseldi! Filenin Sultanları, yarı finalde nefes kesen bir mücadele sonrasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu zafer, takımımızın olağanüstü performansı ve inanılmaz azmi sayesinde geldi. İşte, final maçı hakknda detaylar...

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak olan Türkiye - Sırbistan final maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler, "Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte, maçın ayrıntıları...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak olan final maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21:00'de oynanacak. Zorlu müsabakanın TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.


Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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