Cimbom Antep'te çok rahat! Gaziantep FK 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Cimbom, üstün bir oyun sergilediği deplasmandan Icardi'nin de sahne almasıyla, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kale önüne ortasında kaleci Batuhan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ancak atılan gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Riascoss'un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
5. dakikada Tete'nin ortasında Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Angelino'nun sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
22. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömürcan'ın şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
45. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan ortasında kaleci Muslara meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
51. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada Angelino'nun orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Icardi'ye aktardı. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.
71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi, Ömürcan Artan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 72'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Ahmet Şen'in solundan filelere yolladı: 0-3.
90. dakikada Gaziantep ekibi gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Ömürcan Artan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Riascos, rakiplerinin arasından sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu Boey, çizgide müdahale ederek uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
ICARDİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş mücadelesinde de bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE SİFTAH YAPTI
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 9. resmi maçında ter döken Kerem, 5. dakikada skoru değiştiren isim oldu.
Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez ağları havalandırdı.
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