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Down sendromlu milli sporcular Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitti

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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Down sendromlu milli sporcular Avrupa Şampiyonası için İtalya’ya gitti

Down sendromlu milli sporcular, İtalya'da yarın akşam açılış seremonisiyle başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

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