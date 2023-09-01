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UEFA Konferans Ligi kura çekimi | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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UEFA Konferans Ligi kura çekimi | Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu.

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