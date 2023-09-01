Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman 2023-2024? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü...

"Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2023-2024 Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...