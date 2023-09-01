Beşiktaş’ın beklediği transfer günleri geldi! İlk bomba patladı: Coutinho

ATİBA BU KEZ MASA BAŞINDA

Görkemli kariyeri sonrası Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, transferi için yönetime öneride bulunduğu vatandaşı Moise Bombito için yoğun mesai yapıyor. Colorado forması giyen 23 yaşındaki stoper için görüşmeleri sürdüren Kanadalı, Beşiktaş adına hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başladı.

SON İDDİA ISAK HİEN

Stoper konusunda Tottenham'lı Davison Sanchez başta olmak üzere önemli isimlerle ilgilenen Kartal için Verona'lı Isak Hien iddiası gündeme geldi. İsveçli stoper için İtalyan ekibinin 10 milyon Euro talep ettiği, fiyatta indirim olmazsa Beşiktaş'ın ilgisinin sona ereceği ifade ediliyor.