Beşiktaş'ın beklediği transfer günleri geldi! İlk bomba patladı: Coutinho
Beşiktaş, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala gaza bastı. Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Coutinho için seferberlik ilan eden siyah beyazlı yönetimin girişimleri sonuç verdi. Aranan yıldız kara kartalla prensipte anlaştı.
Transfer çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlı ekip, transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı.
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a gelmeye ikna olurken bugün yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ta transfer konusunda önemli haberler var. Siyah-Beyazlılar'da yaşanan güncel gelişmelere göz atalım.
ATİBA BU KEZ MASA BAŞINDA
Görkemli kariyeri sonrası Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, transferi için yönetime öneride bulunduğu vatandaşı Moise Bombito için yoğun mesai yapıyor. Colorado forması giyen 23 yaşındaki stoper için görüşmeleri sürdüren Kanadalı, Beşiktaş adına hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başladı.
SON İDDİA ISAK HİEN
Stoper konusunda Tottenham'lı Davison Sanchez başta olmak üzere önemli isimlerle ilgilenen Kartal için Verona'lı Isak Hien iddiası gündeme geldi. İsveçli stoper için İtalyan ekibinin 10 milyon Euro talep ettiği, fiyatta indirim olmazsa Beşiktaş'ın ilgisinin sona ereceği ifade ediliyor.
KARTAL AVANTAJLI!
Beşiktaş, Avrupa'da transferin son gününe girilirken Brezilyalı sol kanat oyuncusu Philippe Coutinho için tekrar girişimde bulundu. Aston Villa ile pazarlık sürecini yeniden başlatan Kartal, oyuncuyu ikna etmiş durumda. İngiliz ekibinin İspanyol Real Betis'ten teklif almış olması tek engel. Ancak Beşiktaş, daha avantajlı konumda.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EUROYDU
Barcelona'dan geçen sezon 20 milyon Euro bonservisle Villa'ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye daha yakın. Oyuncuyla prensipte anlaşan Beşiktaş, İngilizlerle uzlaşma sağlanırsa, Ada'da transferin son gününde işi resmiyete dökebilir.
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