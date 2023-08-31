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Galatasaray Berkan Kutlu'nun transferini duyurdu! İşte bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Galatasaray Berkan Kutlu’nun transferini duyurdu! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray'da yaprak dökümü yaşanıyor! Sarı kırmızılılar, milli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transfer olduğunu KAP'a açıkladı. İşte Berkan'ın bonservis bedeli...

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, milli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın KAP Açıklaması;

Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 Euro'dur.

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