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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

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Giriş Tarihi: 01.09.2023
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A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberi...A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile yapacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.

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