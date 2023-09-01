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Altay Bayındır resmen açıklandı

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Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Altay Bayındır resmen açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır’ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

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