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Trabzonspor'da Bjelica’dan ilk 11 kararı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Trabzonspor’da Bjelica’dan ilk 11 kararı

Trabzonspor'un hocası Bjelica’dan Rize maçı sonrasında, bazı oyunculara yönelik üstü kapalı bir şekilde eleştiri gelmişti. Hırvat teknik direktörün, Kasımpaşa maçında ilk 11'inde değişikliğe gideceği bildirildi.

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