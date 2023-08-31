Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Cimbom’un kura çekimi ne zaman?

GRUPLARA KALARAK KASASINI DOLDURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.