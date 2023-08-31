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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Cimbom'un kura çekimi ne zaman?

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Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Cimbom’un kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç'in Molde ekibini 2-1 yenen Cimbom, gruplara kalma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılı ekip 4 yıl aranın ardından Devler Ligi sahnesinde çıkıyor. Aslan’ın grup aşamasındaki muhtemel rakipleri, play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla netlik kazandı. Galatasaray’ın grubu, Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak kura çekimiyle ortaya çıkacak. Torbalarda hangi takımlar hangi takımlar yer alıyor? İşte detaylar…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi eleyerek grup aşamasına kalma başarısı gösteren Galatasaray, 4 yıl aranın ardından yeniden Avrupa'nın en büyük liginde yer alacak.

GRUPLARA KALARAK KASASINI DOLDURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.

Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.

MAÇLAR TAMAMLANDI

Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam 3 maç daha oynandı ve gruplara katılma hakkı kazanan son 3 takım da belli oldu.

Eşleşmelerini kazanan Kopenhag, PSV Eindhoven ve Royal Antwerp, isimlerini gruplara yazdırmayı başardı.

TORBALAR NASIL OLUŞTURULUYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştiriliyor.

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturuyor.

Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayılarına göre 2., 3. ve 4. torbalara ayrılıyor. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmiyor.

GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

Play-offlarda karşılaştığı Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray 4. torbadan Şampiyonlar Ligi grup kuralarına katılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER ŞU ŞEKİLDE:

1. torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrdi, Leipzig, Porto, Arsenal

3. torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kura çekimi, Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak gala gecesinde gerçekleşecek. UEFA Yılın Ödülleri'nin de sahiplerini bulacağı etkinlik, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenecek. Kura çekimi, TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ÇEYREK FİNAL

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

YARI FİNAL

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

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