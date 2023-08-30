Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
"Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 31 Ağustos'ta yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde gruplar, çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Peki, Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
"Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?" sorularının cevapları araştırılan konular raasında yer alıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek. Peki, Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekiminin ise 31 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TEMSİLCİLERİMİZ DE GRUP MÜCADELESİ VERİYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 31 Ağustos'ta oynanacak.
Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Aynı saatte başlayacak mücadelede Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.
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- Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
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