Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Adana Demirspor istediğini alamadı!

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kaldırdığı topa Belhanda penaltı noktasının üzerinde röveşata vurdu ancak top yandan auta çıktı.

65. dakikada Oyen, sağdan ceza alanına girdi ve Stambouli'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve penaltı iptal edildi.

70. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Gravillon topu arkaya aşırdı ancak kaleci açıldı ve topun kontrolünü sağladı.

86. dakikada Soldan Ndiaye'nin sürüklediği atakta savunma ayak koydu, top kornere çıktı.

90. dakikada El Khannous, ceza sahası yayının gerisinden çektiği şut kaleci Karacic'te kaldı.