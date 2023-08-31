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Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor istediğini alamadı!

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Adana Demirspor istediğini alamadı!

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanşında Adana Demirspor, evinde Belçika temsilcisi KRC Genk ile karşılaştı. Müsabakanın normal süresini 1-0 önde tamamlayan Adana ekibi, penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada C. Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top yandan auta çıktı.

9. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Yusuf Erdoğan'ın çevirdiği topa sağ çaprazdan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

29. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası içinde Yusuf Sarı'nın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

36. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanatta rakibinden sıyrılıp dar açıdan şutunu attı ancak kaleci gole izin vermedi.

45+7. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+8. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ndaiye'nin şutunda top ağlara gitti. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kaldırdığı topa Belhanda penaltı noktasının üzerinde röveşata vurdu ancak top yandan auta çıktı.

65. dakikada Oyen, sağdan ceza alanına girdi ve Stambouli'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve penaltı iptal edildi.

70. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Gravillon topu arkaya aşırdı ancak kaleci açıldı ve topun kontrolünü sağladı.

86. dakikada Soldan Ndiaye'nin sürüklediği atakta savunma ayak koydu, top kornere çıktı.

90. dakikada El Khannous, ceza sahası yayının gerisinden çektiği şut kaleci Karacic'te kaldı.

Müsabakanın 90 dakikası ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle geçildi ve maç uzatmalara gitti.

103. dakikada Christopher Bansu Baah, ceza sahası dışından vurdu Karacic kornere çeldi.

104. dakikada Munoz'un sağdan ortasında Arokodare penaltı noktasının önünde kafayla çok sert vurdu ancak kaleci Karacic gole izin vermedi.

113. dakikada Niang, ceza sahası içinde yerde kaldı, penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

117. dakikada savunmanın hatasında araya giren Niang, pasını Belhanda'ya aktardı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Belhanda'nın şutunda savunma ayak koyarak topu uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.

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