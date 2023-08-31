ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ İZLE | 31 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray’ın rakipleri...

"Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için zorlu bir yola çıkıyor. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan Aslan, Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasını rakiplerini öğrenecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canı yayın bilgileri 2023!