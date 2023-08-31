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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ İZLE | 31 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray'ın rakipleri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ İZLE | 31 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray’ın rakipleri...

"UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün gerçekleşecek ve Galatasaray'ın gruplarda hangi takımlarla karşılaşacağı belli olacak. 4'üncü torbada yer alacak olan GS, gruplardan çıkmayı hedefliyor. İşte, UEFA şampiyonlar ligi kura çekimi canlı yayın ekranı!

"Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için zorlu bir yola çıkıyor. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan Aslan, Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasını rakiplerini öğrenecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canı yayın bilgileri 2023!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu grup kuraları 31 Ağustos 2023 (bugün) saat 19.00'da başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekimi aynı zamanda UEFA TV'den de izlenebilir.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen 32 takım ve torbaları şu şekilde:

1. Pot: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

2. Pot: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig

3. Pot: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag

4. Pot: Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp

GALATASARAY'IN GRUBU BELLİ OLDU!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek. İşte rakipleri…

⚽️ Bayern Münih
⚽️ Manchester United
⚽️ Kopenhag

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

İlk hafta: 19/20 Eylül 2023

İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023

Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023

Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023

Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023

Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023

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