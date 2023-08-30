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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray rakipleri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray rakipleri...

"Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün, Molde ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ön eleme turunu geçerek gruplara katılma hakkını kazandı. Toplam 32 takımın heyecan yaşacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihi merak ediliyor. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri 2023!

"Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi tarihte?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dün, Molde ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ön eleme turunu geçerek gruplara katılma hakkını kazandı. Toplam 32 takımın heyecan yaşacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihi merak ediliyor. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri 2023!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu grup kuraları 31 Ağustos 2023 18.45'de yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

İlk hafta: 19/20 Eylül 2023

İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023

Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023

Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023

Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023

Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, Lens

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