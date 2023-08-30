Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Galatasaray kura çekimi ne zaman? Aslan'ın kasası parayla doldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç'in Molde ekibini 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, gruplara kalma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılıların gruplarda karşılaşacağı takımlar Perşembe günü yapılacak kura çekiminde belli olacak. Diğer yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini ağırladı.
ICARDI YİNE SAHNEDE
RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra etkili bir mücadele sergileyen rakibi karşısında zaman zaman zorlanan sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Eirik Hestad'ın attığı golle skor üstünlüğünü kaybetti. Konuk takımın son bölümde de baskılı bir oyun sergiledi karşılaşmada Galatasaray, 90+3. dakikada Angelino'nın serbest atıştan kaydettiği golle tekrar öne geçti.
Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde adını grup aşamasına yazdırdı.
ÜÇLÜ ANGELINO'DAN
Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü Angelino çekerken, teknik direktör Okan Buruk da tribünleri giderek taraftarın sevgi gösterilerine karşılık verdi.
17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAK
Galatasaray, Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, 10. kez elemeleri geçerek "Devler Ligi"nde grup aşamasına kaldı.
Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalmıştı.
"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.
GRUPLARA KALARAK KASASINI DOLDURDU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.
Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.
SON 18 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.
KURA ÇEKİMİ MONACO'DA
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco şehrinde yapılacak.
GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
Play-offlarda karşılaştığı Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray gruplarda mücadele verecek. Sarı kırmızılılar, play-off maçlarının tamamlanmasının ardından 4. torbadan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER ŞU ŞEKİLDE:
1. torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrdi, Leipzig, Porto, Arsenal
3. torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers - PSV*, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag - Rakow*
4. torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp*, Lens
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
ÇEYREK FİNAL
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
YARI FİNAL
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)
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