Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den flaş açıklamalar! İşte yaşananların perde arkası...

YAPAY BİR BASKI VAR

Bu toplantıyı ben, birkaç hafta sonra büyük sponsorluk sözleşmeleri ve yaklaşık 600-700 milyon TL'lik gelir sağlayacağı sözleşmelerin bitme noktasındayız ve bittiği zaman yapmayı arzu ediyordum. Ama bu sefer öne almak zorunda kaldım. Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarını çözmeye çalıştım. Konu ben değil, Beşiktaş! Beşiktaş işin içindeyse, şov söz konusu olamaz, olmayacak. İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak.

EN ZOR DÖNEMDE GELMİŞ BAŞKANIM

Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar.