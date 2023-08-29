Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar! İşte yaşananların perde arkası...
Beşiktaş'ta sosyal medya ve taraftarın yoğun tepki gösterdiği Başkan Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çebi toplantıda Pendikspor maçındaki hakem kararları, sponsorluk, seçim ve transfer konularına açıklık getirirken transfer gündeminde uzun süredir ismi geçen Talisca, Tadic ve Ramos konusunda da bilinmeyenleri ilk kez anlattı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenledi. Çebi'nin transferden istifa seslerine, sponsordan Pendikspor maçındaki hakem hatalarına değindi.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;
YAPAY BİR BASKI VAR
Bu toplantıyı ben, birkaç hafta sonra büyük sponsorluk sözleşmeleri ve yaklaşık 600-700 milyon TL'lik gelir sağlayacağı sözleşmelerin bitme noktasındayız ve bittiği zaman yapmayı arzu ediyordum. Ama bu sefer öne almak zorunda kaldım. Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarını çözmeye çalıştım. Konu ben değil, Beşiktaş! Beşiktaş işin içindeyse, şov söz konusu olamaz, olmayacak. İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak.
EN ZOR DÖNEMDE GELMİŞ BAŞKANIM
Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar.
İNŞALLAH SONUM SÜLEYMAN SEBA'YA BENZER
Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır.
SONUNA KADAR BURADAYIM
Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin.
BİLET FİYATLARI RAKİPLERİMİZİN ALTINDA
YouTube'da biri "Yıldız transferi yapmıyor" diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Mısır'daki gazeteci Muleka için arıyor ve 'Ben yalan yazmam, öğrenmem lazım' diyor. 20 bin kombine sattık, 10 bin tane daha için arıyorlar. Hala bilet almak için arıyorlar. Statta boşluk var ama nedenini sorun! Boşluk kısımları kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, söyledik 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Bilet fiyatlarımız rakiplerin altında.
10 LİRALIK TRANSFERİ 1 LİRA GÖSTERİYORLAR
500 milyonluk yayın ihalesinin 100 milyona düştüğü bu dönemde, bilemiyorum birileri 10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! TFF iyi niyetliyse ve dürüstse, kalkıp evrakları incelediğinde Ali Koç'un 'Ben 10 milyon dolar verdim, bu adam buraya 3 milyon dolara imza atmış' dediğini kale almayacak mı?
GEDSON GELDİĞİNDE ORTALIĞI YIKTINIZ
Yıldız transfer gelmedi, oraya geldi... Geçen bir çocuk mesaj atmış, 'Bizim yüzümüzü bir kere güldürmedin' diyor. Gedson geldiğinde ortayı yıktınız. Transfer çalımı diye söylemedik ama mutlu oldunuz. Ghezzal ve Rosier'i biz aldık. Onlarla gönül bağı kurarak aldık. Bas bas paralarla bu iş olmuyor. Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun.
İNŞALLAH 10 KATINI GÖRÜN!
Siz kimsiniz benim aileme küfür ediyorsunuz? Takipçi sayınız mı artıyor? Beşiktaş Başkanı olduğum dönemde bunları yutacağım. Sizi, Allah'a havale edeceğim. İnşallah 10 katını görün! Beni eleştirin ama küfür etmeyin! Bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın nasıl sponsor bulduğunu göreceksiniz! Hangi büyük markalarla, hangi Beşiktaşlılarla bunu yaptığımızı göreceksiniz. Beşiktaş önüne gelen firmayla sponsorluk anlaşması yapamaz! Maç 1-0 olunca teşekkürler Şenol Güneş, teşekkürler takım. 1-1 olunca Allah belanı versin yönetim. Böyle olmaz.
MAÇ TEKRARI İSTİYORUZ
TFF'nin cevabına göre hata var. Yani hakem, pozisyon bitmeden bayrağı kaldırmamalıydı. Hata ise cezasını verdiniz mi? Çıkıp özür dilediniz mi koca camiadan, ne kaybedersiniz? Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve maçın tekrar edilmesini istiyorum.
RAMOS'UN MALİYETİ 50 MİLYON EURO
Talisca istenmez mi istenir, çok sevdik. Kulübüne gerekli başvuruyu yaptık cevap 'hayır'. O gün Talisca giderken eleştirmeyenler, bugün gelmedi diye bizi eleştiriyorlar. Ramos'un transferi için uğraştık. 2 yıllık maliyeti 50 milyon Euro. Geçmişi var ama son senesini inceleyin. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyorsunuz. Geçen sene devre arasında çok sağlıklı transferler yaptık. Zaten sonuçlara da yansıdı. Geçen sezonun ikinci yarısında lider gözüküyoruz.
İKİNCİ YARININ LİDERİYİZ
Geçen senenin devre arasında çok iyi transferler yaptık. Bizim ikinci yarının lideriyiz. Bizim depremdeki mücadelemiz, başka yerlere çekildi. Hayat devam ediyor. "6 puanı da yaz, 3 puanı da yaz" diyeceksin! Sonra da 'Uyum içinde olalım' diyeceksiniz, kupayı siz alacaksınız! Olur! Bundan sonra neler olacak göreceksiniz. Tehdit etmiyorum! Beşiktaş'ın hakları için savaşacağım.
SAİSS GÜVENİMİZİ SARSTI
Redmond'ın özel bir aile sorunu var. Gelmek istedi ama içinde bulunduğum durum nedeniyle mümkün değildi. Saiss maalesef Dünya Kupası'ndan döndükten sonraki tavır ve davranışlarıyla, kendisiyle çok konuşmamıza rağmen, kendisine olan güvenimizi sarsmıştır. Josef de Souza gitmek istedi. Dele Alli gitti, yerine İngiltere'de tarih yazmış Alex Oxlade-Chamberlain'i getirdik.
ŞENOL HOCA 'BU KAFADA ADAM YARAMAZ' DEDİ
Halil Dervişoğlu transfer çalımı ya, anlatalım mı? Bu arkadaşımızın babası Şenol hocayı arıyor, 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarının ardından oraya gitmek istemiyor.' diyor. Beyefendi Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için 'Galatasaray 3 lira fazla verdi...' dedi. Şenol hoca 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Evet, değil mi? Çünkü onlar onu öyle satıyorlar. Ama biz Rashica'yı satmayı beceremiyoruz. Taraftarın hırsı bana. Benle olan meselelerinizi benle çözün.
TADİC 2.5 KATINI İSTEDİ
Giden Josef, gelen Onana. Dele gitti, Liverpool'da oynamış Chamberlain'i getirdik. Yokmuş gibi davranıyor Beşiktaş camiası. Niyet kötü çünkü. Tayyip Talha'nın uçak parasını başkası verdi, biz aldık. Bu transfer çalımı olmadı. Galatasaray taraftarı, Halil gibi bir transferi göklere çıkarırken biz Rashica'nın kıymetini bilmiyoruz. Onana daha bir 90 dakika bile oynamadı. Redmond son 3 ayda açıldı. Bırakın ne yapacağını görelim. Son gülen, iyi güler. Tadic'e bir rakam teklif ettik. Verdiğimizin 2.5 katını talep etti. Hocayla konuştum, 'Takım içi huzuru bozmayalım' dedi. Adam yılların hocası. Onana hocanın istediği bir transferdi, ben de uygun gördüm. Hep beraber karar verdik. Ben bu genç çocuğuma güveniyorum, arkasındayım. Kiralama durumu olursa da düşünürüm.
SERHAN ÇETİNSAYA İSTİFASININ NEDENİ
Bakhtiyor transferi için Serhan kardeşimin son noktayı koymasını istedim. Buradan yola çıkarak, Ramos ile görüşmeye başlaması ayrı bir sayfa açtı. Sosyal medyadan etkilenerek transfer yapma modeli benim için uygun değil. Fikir ayrılıkları olabilir. Bana göre istifa etmemesi gerekiyordu. İnşallah bundan sonra Beşiktaş'ın içinde olur, iyi bir Beşiktaşlı. Gençleri yetiştirmek istiyorum. Serhan kardeşim de bunlardan bir tanesiydi. Ailesine ve kendisine çok değer veriyorum. Fikir ayrılıkları olabilir. İstifa etmemesi gerekiyordu. Ramos gündeme getirilerek istifa etmemesi gerekiyordu. Vergilerle 50 milyon euroyu bulacak futbolcuyu 'Sponsor bularak alalım' dedim. 10 katı fiyatla bu iş olmaz. Sponsoru olacaksa, alalım ve sana da teşekkür edelim. Sponsor baktık ama olmadı. UEFA'dan ve ligden men edilmek... Bunlar alınacak riskler değil. Son gülen iyi gülecek.
ABOUBAKAR'A NASIL ANLATACAĞIM?
15 milyon futbolcuya öderken, devlet 9 milyon da %60 vergisini alıyor. Benim açıkladığım, afaki bir rakam değil. Genç bir arkadaşımın, onu bu kadar külfet altında bırakacak bir söylemini ben kabul edemem. Söylemekle bu işler olmaz. Serhan Çetinsaya, 'Sponsor buluruz başkanım, bulamazsak ben gerekeni yaparım' dediğinde, ben böyle bir teklifi babasından beklerdim. Kusura bakmasın. Ben parayı çok seviyorum. Biri bana 8-10 milyon euro verecek, ben 'No' diyeceğim. İnanmayın bunlara. Öyle bir şey olmaz. Ben nasıl anlatacağım 3 milyon alan Aboubakar'a 15 milyon alan Ramos'u. Derse ki 'Ramoscum buyur gel golü sen at'. Ben tecrübelerimle doğru yapıyorum, zaman gösterecek.
GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI
Salih Uçan'ı Milli Takım'a Beşiktaş yükseltti. O zaman Beşiktaş'a saygı duyulacak. Verdiğimiz rakamlar o zaman iyi rakamlardı. Biz sana zaten gereğini yapacağız. Birkaç görüşme yapıldı ama sonuç çıkmadı. Kendisiyle görüşeceğim. Cenk Tosun ile de görüşeceğim. Kafamızda 2 transfer var. Biri kesin, diğerini yetiştirmeye çalışacağız.
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