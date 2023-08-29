Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 29 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Molde maçı Exxen’de mi, hangi kanalda?

EXXEN SPOR NE KADAR, KAÇ TL?

28 Ağustos tarihi itibariyle ExxenSpor üyeliği 157,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler 157,08 TL olan ExxenSpor üyeliğini satın alması gerekiyor.